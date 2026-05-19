【モデルプレス＝2026/05/19】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供たちが作った朝食を公開した。【写真】42歳元バド日本代表「理想的」目玉焼き・ウインナー・サラダ…子どもが用意してくれた朝食◆潮田玲子、子供たちが作った朝食公開潮田は「子供たちが作った朝ご飯 できるじゃないか 素晴らしい！」と記し、目玉焼きとウインナーのプレート、大根の味噌汁、おにぎり、ミ