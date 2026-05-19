岡山西警察署 借金の返済などの名目で岡山県玉野市の男性から現金60万円余りをだまし取ったとして、住居不定・無職の女（21）が、19日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、女は自分に好意を寄せている玉野市の会社員の男性（32）から、当時働いていた風俗店の寮費や借金の返済名目などで現金をだまし取ろうと考え、2025年1月13日、男性にSNSで「店に寮費等を払えないと言ったら警察に行かれて長くなった。助