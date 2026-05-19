2026年5月16日から1泊2日の予定で「第76回全国植樹祭」などに出席するため愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下。【写真】雅子さまのライトグレーのパンツスーツ全身姿を見る。ほか、「全国植樹祭」には草なぎ剛の姿も！初日は、愛媛県立長浜高校が部活動で運営する水族館で、生徒らから説明を受けられた。その後、2018年7月の西日本豪雨の被災者らと懇談され、陛下は「大変でしたね」とねぎらいの言葉をかけられた。また、緑の大