19日午前、福岡県久留米市の山林で火事が発生しました。通報から6時間以上がたった今も、現場では炎が確認できます。飛び火したのでしょうか。木々の間から白い煙が上がっています。上空から中継です。太田さん。 ■太田陽アナウンサー福岡県久留米市耳納連山の上空です。消防によりますと、19日午前9時半すぎ、久留米市山本町耳納の山林で「杉の木が燃えている。山頂に向かって燃え広がっている」と現場近くにいた男性