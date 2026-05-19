米中首脳会談のためにトランプ米大統領に同行したアメリカ側の訪中団には、主要閣僚とは別に、テスラのイーロン・マスク氏をはじめアップル、ボーイングなど大手企業17社のトップが顔を揃えた。当初、「訪中しない」とされていたエヌビディアのジェンスン・フアンCEOも大統領専用機に同乗して中国入りし、話題になった。国際政治学者の舛添要一氏は、トランプ米大統領の前回の訪中から9年が経ち、両国の力関係は大きく変わったと