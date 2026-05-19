ラグビー・ＮＴＴリーグワン１部で初のプレーオフ（ＰＯ）に臨むＢＲ東京が１９日、東京・世田谷区のグラウンドで練習を公開。ＳＯ中楠一期が取材に応じ「小さい、細かいところが大事になってくる。少しの積み重ねで試合は決まると思うので、小さいことを大切にしていきたい」と２３日の準々決勝、東京ＳＧ戦（秩父宮）を見据えた。チームは今季、レギュラーシーズンを９勝９敗で５位。上位６チームによるトーナメントに進んだ