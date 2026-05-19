◆大相撲▽夏場所１０日目（１９日、両国国技館）西幕下２８枚目・竜鳳（音羽山）が、東幕下２２枚目・上戸（立浪）を上手投げで破って、４勝１敗とした。自己最高位の１８歳は勝ち越しを決め、「うれしいが、ここで満足はしていない。次に向けては自信になる」と話した。兄弟子の大関・霧島からは「楽しんでいけ。勝ち負けよりも勝負にいけ」と助言を受けているという。霧島が師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）からかけられ