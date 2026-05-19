NPB(日本野球機構)が19日の公示を発表。ソフトバンクは近藤健介選手を1軍登録し、郄橋隆慶選手を登録抹消しました。近藤選手は「慶弔休暇特例」からの復帰。8日の試合後に兄が亡くなったことを明かしており、17日に特例で抹消となっていました。今季は39試合出場で打率.274、9本塁打、25打点です。抹消の郄橋選手はJR東日本から2025年ドラフト5位で入団した24歳のルーキー内野手です。近藤選手の特例抹消に伴い、17日