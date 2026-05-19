インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」の人気シリーズ「BRAmone（ブラモネ）」が、新たな魅力をまとって進化♡2026年5月7日（木）より公開される新WebCMでは、“隠すインナー”ではなく“魅せる主役”としての新しいスタイルを提案します。機能性とファッション性を両立したブラトップで、自分らしいおしゃれを楽しみたい女性たちから注目を集めています♪ “魅せるインナӦ