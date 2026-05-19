NPB（日本野球機構）は19日、公示を発表。DeNAは竹田祐投手を出場選手登録しました。竹田投手は2024年ドラフト1位でDeNAに入団。今季はこれまで4試合に先発登板し、1勝2敗、防御率は6.38をマークしています。前回登板での広島戦では、6回96球、5安打、2本塁打、4奪三振、5失点と失点は重ねましたが、今季初勝利をつかみました。19日は敵地のマツダスタジアムで広島戦に先発予定です。