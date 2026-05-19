全国でクマの出没や被害が相次ぐなか、政府は、クマ対策の注意事項や対処法などを周知するため広報の強化に乗り出します。【映像】クマ被害対策関係閣僚会議の様子木原官房長官「山菜採りなど山に入られる方々に向けたインターネット静止画広告となります。来週からクマに出会わないための6か条について配信予定です」政府が公開したのは、山菜採りに出かける人などに注意喚起する広告で、児童向けの動画の発信なども行います