阪神は１９日、ドラフト１位の立石正広内野手を出場選手登録した。立石は１月の新人合同自主トレから「右脚の肉離れ」「左手首の関節炎」「右ハムストリングスの筋損傷」と３度のケガで戦線を離脱しながら、今月１２日のファーム交流試合・日本海Ｌ石川戦（小松）で実戦復帰。藤川監督は昇格基準を「５０〜６０打席」とし、対外試合では１３試合で打席に立った。ライブＢＰなど実戦形式の打席も含め、５０打席の目安もクリアし