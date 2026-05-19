【ロサンゼルス＝後藤香代】米ミネソタ州ヘネピン郡検察は１８日、同州ミネアポリスでベネズエラ人男性の脚を撃って負傷させたとして、米移民・関税執行局（ＩＣＥ）の捜査官を第２級暴行などの疑いで訴追し、逮捕状を取って行方を追っていると発表した。発表によると、不法移民を取り締まっていた捜査官は今年１月１４日、玄関に逃げ込んだ男性に向けて、ドア越しに発砲した疑い。検察は記者会見で、「男性は合法的な滞在者で