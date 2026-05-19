上皇ご夫妻が葉山御用邸に到着し、静養に入られました。【映像】葉山御用邸に到着された上皇ご夫妻の様子上皇ご夫妻は午前11時半すぎに神奈川県の葉山御用邸に到着されました。ご夫妻が葉山御用邸で静養に入られるのは去年10月以来です。去年は御用邸の裏にある小さな岬「小磯の鼻」を散策し、地元住民らと交流されました。ご夫妻は今月10日に国技館で大相撲五月場所をご覧になる予定でしたが、上皇后さま（91）に少しお疲