「GWは家に引きこもって良き教養エンタメでも浴びるか！」と、当初は話題の恐竜ドキュメンタリーを選択するもハマれず……。結果、同じネトフリ作品から思わぬ掘り出し物を発見したので、張り切ってご紹介します！【画像】反抗期の子供を「更生施設」に丸投げしたら、帰ってきた我が子は…この記事の画像を見る今週のターゲット『ザ・プログラム：詐欺とカルトと強制収容』〈あらすじ・概要〉米国ニューヨーク州にあった問題児向