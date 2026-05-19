韓国を訪問中の高市総理はきょう午後、韓国の李在明大統領と首脳会談をおこなっています。高市総理と李在明大統領は、きょう午後2時半すぎから李大統領の地元・安東のホテルで首脳会談をおこなっています。両首脳は今年1月、高市総理の地元・奈良でも会談していて、互いに縁のある場所での「シャトル外交」を通じて個人的な信頼関係を強固にしたい考えです。また、▼中国を含む地域情勢や、▼イラン情勢にともなうエネルギーの安定