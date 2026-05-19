栃木・上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された指示役とみられる夫婦と少年4人が現場の住宅に行く前に一度集まり、犯行の準備を行ったとみられることがわかりました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人らは5月14日、上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さんの胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。富山さんは胸などを20カ所以上を刺されるなどして殺害された