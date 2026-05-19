19日午前、にかほ市平沢の事業所の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと19日午前11時ごろ、にかほ市平沢字堺田の事業所敷地内にクマ1頭がいるのを、自転車で通りかかったにかほ市の10代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約150メートルで、付近には、にかほ保育園やフェライト子ども科学館などがあります。警察が住民