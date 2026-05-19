ホンダ「新型シティ」世界初公開！自動車メーカーが新型車を正式発表する前に、そのシルエットや特徴的なパーツの一部などを公開する「ティザー」は、いつもファンの期待を大きく膨らませてくれます。2026年5月18日にも、ホンダのインドにおける四輪車生産・販売子会社である「HCIL（ホンダカーズインディア・リミテッド）」は、同社の公式インスタグラムにおいて、間もなく登場する新型「シティ」のティザー画像を世界に向け