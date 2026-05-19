北海道旭川市の橋から女子高校生を転落させ、殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告。初公判を来週に控え、弁護側は５月１９日、殺人の実行行為を否定する方針を明らかにしました。今回の裁判の争点は、殺人の実行行為や殺意があったのか、また、共犯者との共謀の有無などです。 裁判のスケジュールですが、来週２５日に初公判が行われ、証拠調べや共犯者の受刑者の女への尋問などが行われ、６月２２日判決の予定で