アルバTVで放送されている番組「教えて！ 女子プロ先生」。2026年の番組の中から、ショットメーカー吉田鈴のアイアンショットのコツを一部紹介する。【連続写真】左お尻に注目！ インパクトにかけてしっかりを引くことで左足体重に！ 吉田鈴のアイアンショット◇◇◇ダウンブロー＆ハンドファーストがマストなアイアンショット。私が大切にしているのが、「下半身の力をいかにボールに伝えるか」です。下半身が使えれば、前傾