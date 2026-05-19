道は物価高対策として、食料品などを購入できるポイント給付のはがきを６月２４日から順次発送すると公表しました。１世帯あたり最大５５００円相当が給付されます。物価やエネルギー価格の高騰を緩和するためのポイント給付が６月から始まります。対象は道内の全世帯で、道は６月２４日から順次はがきを発送します。受け取った世帯がアプリで申請した場合は、５５００円相当のポイントが即日交付されます。郵送で申請した場