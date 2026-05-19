脇元華が自身のインスタグラムを更新。ウェア契約を結ぶマスターバニーエディションの撮影会に参加すると、「大好きな先輩たち」と撮った3枚の写真を投稿した。【写真】脇元華と上田桃子、ラブラブな2ショット（全3枚）1枚目は上田桃子との2ショット。笑顔でカメラを見つめる上田の頬に、目を閉じた脇元がそっと顔を寄せ、今にもキスをしそうだ。そして「#桃子さんお肌がちゅるん」と美肌を称賛していた。2枚目は「#上井さん顔に葉