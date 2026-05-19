元メジャーリーガーの松坂大輔が自身のインスタグラムを更新。高知県で開催された国内シニアツアーの新規大会「リョーマゴルフ 日高村オープン」に特別選手として参加したことを投稿した。【写真】野球ファン垂涎の2ショット、王貞治&松坂大輔（全5枚）「初めて自治体が主催する大会でしたが素晴らしい内容の大会だったのではないでしょうか」と初めに大会の運営を称賛。たくさんのスタッフの努力と、ゴルフ場、ギャラリー、選