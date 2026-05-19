NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。広島は佐々木泰選手と中村奨成選手を一軍登録しました。佐々木選手は今季28試合に出場すると打率.180、2本塁打、5打点を記録。5月5日に登録抹消されると2軍で調整をスタート。6試合に出場すると3度のマルチ安打を記録し、打率.320となっています。中村選手は22試合に出場し、打率.169の成績です。5月はファームで5試合に出場し直近4戦は全てヒットを記録しています。