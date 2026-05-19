フリーアナウンサーの松下由依（28）が14日までに自身のインスタグラムを更新。衣装部屋での自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「衣装部屋にて」と題して投稿。「前髪の管理ってこんなに難しいのか、としみじみ」と前髪を作った自撮りショットを公開した。ネットでは「前髪とっても素敵」「前髪かわいい」「超可愛い」「可愛くて美しい」「べっぴんさん」などの声があがった。