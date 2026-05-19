65歳以上で収入を伴う仕事をしたいと回答した割合日本、米国、ドイツ、スウェーデンの65歳以上の高齢者を対象に実施した内閣府の国際比較調査で、日本は39.0％が「収入を伴う仕事をしたい」と答え、4カ国の中で割合が最も高いことが19日、分かった。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められる。5年ごとに調査しており、今回は昨年9〜11月にオンラインなどで実施。4