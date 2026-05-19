JR上野駅のレールを新品に交換する作業員＝19日午後JR東日本は19日、首都圏での本格的なレール交換作業を初めて日中に実施し、報道陣に公開した。作業は通常、終電から始発までの夜間に実施しており、人手不足や社員の就労意識の変化を受け、実施時間帯を変更した。この日は京浜東北線の田町―田端間で作業。このうち東京駅では専用車両の砥石でレール表面を磨いて傷を抑制し、上野駅ではレールを新品に置き換えた。作業は21