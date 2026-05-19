◇出場選手登録【ソフトバンク】近藤健介外野手（慶弔休暇特例対象選手）【オリックス】山中稜真捕手（打線強化）【楽天】日当直喜投手（中継ぎ強化）、金子京介内野手（内野強化）【西武】武内夏暉投手（先発要員）【阪神】立石正広内野手（打線強化）【DeNA】竹田祐投手（先発要員）【広島】佐々木泰内野手（打線強化）、中村奨成外野手（野手強化）【ヤクルト】大道温貴投手（中継ぎ強化）、高橋奎二投手（先発要員）◇同抹消【