ジャズ歌手のマリーン（66）、ボサノバ歌手の小野リサ（63）らが19日、東京・帝国ホテルで、「インペリアルジャズ2026」取材会に出席した。マリーンはジャズのスタンダード曲「Fly Me to the Moon」をしっとりと歌い上げた。インペリアルジャズには「ずっと出ているけど、毎回味が違う」とし、「同じような人が出ているけど違うのがジャズ。同じ歌でも2度同じ歌を歌えないのがジャズ」とジャズの魅力を紹介した。一方、小野は、27