【モデルプレス＝2026/05/19】日東紅茶から約25年ぶりとなるチルド紙パックフルーツティー「日東紅茶 りんご紅茶」が、2026年5月26日（火）より関東地区のファミリーマートにて先行発売される。自社抽出の紅茶エキスを使用し、りんごの香りが広がる初夏にぴったりのティーだ。【写真】「日東紅茶 りんご紅茶」パッケージは4種類◆初夏にぴったりの味わい「日東紅茶 りんご紅茶」1927年に日本初の国産紅茶ブランド「三井紅茶」（の