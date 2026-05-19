【モデルプレス＝2026/05/19】元乃木坂46の秋元真夏が、5月19日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】32歳元乃木坂キャプテン「きつね色で食欲そそる」美しく揚がったクリームコロッケ◆秋元真夏、手作りのカニクリームコロッケ披露秋元は「カニクリームコロッケ つくった」とつづり、完成した料理の写真を投稿。表面がきつね色でサクサクに仕上がったカニクリームコロッケに、千切りのキャベツと