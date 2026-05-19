のり面の点検を行う岡山国道事務所の職員ら玉野市 土砂災害の危険が高まる梅雨の時季を前に、国土交通省が岡山県玉野市の国道で「のり面」の点検をしました。 点検が行われたのは、玉野市の国道30号の約200メートルの区間です。 国土交通省岡山国道事務所の職員ら約20人が、のり面のコンクリートにひび割れがないかや側溝に土砂がたまっていないかなどをチェックしました。 また、目で見て確