ドル高優勢でドル円は159円台回復＝東京為替概況 ドル高が優勢な展開となり、ドル円は朝の158.75円から159.05円を付けた。昨日の高値159.08円には届かず。昨日海外市場で159.08円を付けた後、いったん調整が入り、158.70円台で東京朝を迎えた。19日にトランプ大統領がイランを攻撃すると示したことがドル買いを誘ったが、今朝（現地時間昨日）になって、「19日のイランへの攻撃を見送る」と自身のSNSで示したことで、い