テクニカルポイント ユーロドル１．１６８４がポイント 1.1825エンベロープ1%上限（10日間） 1.1791ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1729一目均衡表・基準線 1.170921日移動平均 1.170810日移動平均 1.1704100日移動平均 1.1702一目均衡表・転換線 1.1684200日移動平均 1.1670一目均衡表・雲（上限） 1.1638現値 1.1635一目均衡表・雲（下限） 1.16