【これからの見通し】ドル高優勢の期待も、行き過ぎた動きには警戒感 ドル円は昨日高値を一時越えるなど、しっかりした動きを続けている。先週の米物価統計の力強い伸びと原油高の継続傾向を受けたドル高と、日本の財政赤字警戒での円安がドル円の支えとなっている。当局によるドル売り円買い介入への警戒感があるものの、昨日、本日と主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議が行われている中で積極的なドル売り円買い介入は