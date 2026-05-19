みんな大好きなハンバーグ みんな大好きなメニューと言えば、「ハンバーグ」。今回は、ひき肉が200ｇあれば家族4人分作れてしまう、最強コスパレシピをご紹介します。 厚揚げ1枚でかさまし＆ジューシー感倍増！ 1. みじん切りにした玉ねぎを耐熱容器にイン。ラップをして加熱し、冷ましておきます。 2. ビニール袋に厚揚げを入れて潰したら、玉ねぎ、ひき肉、調味料を加えて、均一になるようによく揉みましょう。