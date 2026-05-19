◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」先日、人気アイドルグループを卒業して１年ほどたった女性タレントが「今は週６日休み」「収入が４分の１になった」とバラエティー番組で明かし、話題になった。プロアスリートが引退後のセカンドキャリアで苦戦するケースはよく聞く。２０代で区切りをつけることが多い女性アイドルも同じだと、芸能関係者は口をそろえる。入れ替わりが激しい芸能界で生き残るのは生半可な話ではない。映