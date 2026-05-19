視聴者提供 大分県大分市の田ノ浦ビーチの人工島よりも陸側の海で、サメの目撃情報がありました。大分市は18日からマリンスポーツを当面の間禁止するということです。また「海に近づかないように」と市のホームページで注意を呼び掛けています。 視聴者提供 市によりますと、目撃されたサメはシュモクザメ、いわゆるハンマーヘッドシャークだということです。田ノ浦