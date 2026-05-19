別府警察署 大分県別府市に住む60代の男性が340万円をだまし取られるニセ警察官詐欺の被害にあったことがわかりました。 警察によりますと4月25日、男性の携帯電話に国際電話番号から電話があり、クレジットカードの債権会社を名乗る男から「あなたが購入した携帯電話の代金が、引き落としできない。早急に支払わなければ法的措置を執る」などと言われました。 男性は身に覚えがないことを伝えたところ、その男か