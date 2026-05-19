地域の防災意識の向上につなげようと大分県大分市の自動車販売店で、19日防災セミナーが開かれています。 ◆大分大学 板井幸則客員教授 「避難して避難所運営がまずくて、そこで調子を壊して亡くなるという人が意外と多い」 この防災セミナーは大分市の大分ダイハツ販売が社会貢献活動の一環として開いているものです。3回目の今回は「災害時の避難所の運営について」をテーマに大分大学の板井幸則客員教授