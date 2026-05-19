◇ファーム・リーグオリックス3―2広島（2026年5月19日京セラドーム）2年連続での右肘手術から復活を目指すオリックス・東が、先発して3回3安打無失点。7三振を奪う快投で、1軍復帰へまた一つ前進した。「スライダーとツーシームを課題としていた。それがよくなってきているのかなと。三振は去年もめっちゃ少なかったので。ちょっと考えないといけないと思っていたので、そこはいいのかなと思います」昨年11月13日に右