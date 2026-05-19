阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が19日、プロ入り後初めて出場選手登録された。スタメン出場が決定的で、黄金ルーキーの注目のデビュー戦の舞台は甲子園ではなく倉敷マスカットスタジアムとなった。チームバスから関係者入り口付近に降り立つと、一目見ようと詰めかけた虎党からは大歓声が上がった。初めての1軍での試合前練習では、先輩の佐藤輝から両手を広げてハグされるなど熱烈な歓迎を受けた。その後