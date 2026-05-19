今年1月から3月のGDP＝国内総生産の実質成長率は年率換算で2.1％のプラスでした。【映像】1月から3月の実質GDP 年率2.1％のプラス今年1月から3月のGDPは、物価の変動を除いた実質で前の3カ月と比べてプラス0.5％、年率換算で2.1％のプラスでした。プラス成長は2四半期連続です。GDPの半分以上を占める個人消費は、外食や衣服などの売り上げが好調で前の3カ月よりも0.3％増加しました。輸出はアメリカ向けの自動車の輸出な