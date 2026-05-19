◇ナ・リーグフィリーズ5−4レッズ（2026年5月18日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が18日（日本時間19日）、本拠でのレッズ戦を体調不良のため欠場した。チームは1点差ゲームを制し、5連勝を飾った。シュワバーはここまで47試合に出場し、打率・230、両リーグトップの20本塁打、36打点を記録。直近10試合で9本塁打と好調を維持している。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、起床時に