栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役とみられる少年らが着ていた服が現場で見つかっていたことがわかりました。【映像】車に乗り込む竹前容疑者の様子張山紗彩実況「前をしっかりと見据え表情を変えることなく車内へと乗り込みました」竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者は、14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。少年らは犯行後に用意した車に