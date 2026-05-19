19日正午ごろ、東京・八王子市にあるリサイクルショップに乗用車が突っ込む事故があり、歩行者などあわせて4人がケガをしました。警視庁によりますと、19日正午ごろ、八王子市大和田町のリサイクルショップで、「交通事故です」と110番通報がありました。車道を走行していた軽トラックが右折する際に、直進してきた乗用車と衝突し、そのはずみで乗用車がリサイクルショップに突っ込んだとみられています。この事故で近くを歩いてい