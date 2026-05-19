はしかの全国の患者数が、1週間で18人確認されました。今年に入り、去年の4倍のペースで感染者が増えています。【映像】はしか感染者 去年の4倍ペースJIHS＝国立健康危機管理研究機構によりますと、5月10日までの1週間に新たに報告されたはしかの感染者数は18人でした。都道府県別にみると、東京が8人で最も多く、次いで埼玉、神奈川で3人、千葉で2人となっています。今年に入り、すでに479人の感染が確認され、去年の同じ