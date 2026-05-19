19日も季節外れの暖気に覆われているため、東北や関東を中心に気温が上昇しました。最高気温は福島・伊達市で35.1度と東北では2026年初めての猛暑日となり、群馬・桐生市でも34.3度を観測しています。また、真夏日地点も242地点と3日連続で200地点を越えました。街の人は「5月とは思えない。7月みたいな」と話しました。20日も東北や関東では暑さが続き、福島市などで真夏日が予想されます。こまめに水分を補給するなど、熱中症に