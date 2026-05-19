NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。阪神はドラフト1位ルーキー・立石正広選手を登録しました。最多3球団の競合のすえ、阪神への入団となった創価大出身の立石選手。少し出遅れたものの、3月17日のファーム・オリックス戦で公式戦デビューを果たしました。2戦目の出場となった19日のファーム・オリックス戦ではファーム第1号。これは満塁ホームランとなるなど鮮烈なスタートを切りました。その後は戦線を離脱する場面もあったも